CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA - Salvare la Fiorentina e poi pensare al futuro. E' questo lo scopo di Federico Chiesa, per il quale si annuncia un derby d'Italia in estate tra Inter e Juventus con i bianconeri che sembrano in leggero vantaggio sui nerazzurri.

In ogni caso sarebbe un salto di qualità per l'esterno offensivo e capitano viola, tanto dal punto di vista della carriera quanto dal punto di vista economico. Sull'argomento è intervenuto anche Roberto: "Mi hanno detto che Chiesa per andare alla Juve chiede 7 milioni di euro a stagione" ha detto l'ex bomber della Roma a 'Radio Radio'. Se fosse vero, sarebbe più del quadruplo del suo attuale ingaggio da 1,7 milioni.