TOTTENHAM LLORENTE HALLER / Fernando Llorente è sempre più lontano dal Tottenham.

Stando al 'Sun' il club londinese e finalista della Champions League non avrebbe ancora proposto all'attaccante spagnolo il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Gli 'Spurs' avrebbero giù individuato infatti il sostituto dell'ex Juventus che secondo 'Hitc.com' sarebbe Sebastian, centravanti in forza all'Eintracht Francoforte.