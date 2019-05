CALCIOMERCATO CAGLIARI RAFAEL / Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha annunciato il prolungamneto di contratto del portiere brasiliano Rafael fino al 30 giugno 2020.

L'ex numero uno dele delresterà dunque un'altra stagione in Sardegna. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco il comunicato: "Arrivato in Sardegna nel gennaio 2016, Rafael si è subito fatto apprezzare per affidabilità e dedizione. Chiamato in causa ha sempre risposto presente, offrendo prestazioni di rilievo e distinguendosi anche come para-rigori. Grandi doti umane, prezioso uomo spogliatoio, ha messo a disposizione di tutti la sua professionalità ed esperienza, autentico modello per i giovani portieri che si sono affacciati alle soglie della prima squadra. Un rinnovo meritato, nei confronti di chi ha rimarcato più volte quanto Cagliari sia ormai diventata la sua seconda casa: il verdeoro si tinge sempre più di rossoblù".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui