MKHITARYAN ARSENAL EUROPA LEAGUE / Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l'Arsenal ha annunciato che Henrikh Mkhitaryan non parteciperà alla finale di Europa League in programma a Baku contro il Chelsea. Il centrocampista è nato nella capitale dell'Armenia che contende all'Azerbaigian il controllo politico della regione del Nagorno-Karabakh.

Da qui la scelta di non convocare il calciatore per evitare tensioni e problemi ambientali, in quanto già in passato ha saltato appuntamenti nel Paese sede della finalissima.

Ecco il comunicato del club: "Abbiamo esplorato a fondo tutte le possibilità affinché Micki facesse parte della squadra, ma dopo aver discusso di questo con lui e la sua famiglia abbiamo concordato collettivamente che non sarà della partita. Abbiamo scritto all'Uefa esprimendo le nostre profonde preoccupazioni su questa situazione. Micki è stato un giocatore chiave nella nostra corsa verso la finale, quindi questa è una grande perdita per noi dal punto di vista della squadra. Siamo anche molto tristi per il fatto che un giocatore perderà una grande finale europea in circostanze come questa, dato che è qualcosa che accade molto raramente nella carriera di un calciatore. Il giocatore continuerà a far parte dei nostri preparativi fino alla partenza per Baku nel fine settimana".

