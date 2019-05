p>CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / E' noto da diverso tempo l'interesse della dirigenza dell'per Ivan: il centrocampista croato delè il sogno nel cassetto diin vista della prossima finestra estiva di mercato, in grado di aumentare il livello qualitativo del centrocampo nerazzurro che ha mostrato diverse lacune in stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Le notizie però provenienti dalla Spagna non sono incoraggianti: secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', Rakitic non ha nessuna intenzione di lasciare il Barcellona. Nemmeno l'arrivo di Frenkie De Jong ha avuto l'effetto sperato dell'Inter sul giocatore: Rakitic è convinto che può ancora dire la sua nel centrocampo blaugrana e vuole giocarsi le proprie chanche in Spagna. Il croato prende con rispetto l’interesse dell’Inter, ma al momento non è al lavoro per organizzare un suo trasferimento dal Camp Nou.

