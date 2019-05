Milan, Gattuso-Leonardo: prende quota il ribaltone

MILAN GATTUSO LEONARDO / Cambiano gli equilibri al Milan con il finale di stagione che può ribaltare quella che, fino a un paio di settimane fa, sembrava una strategia praticamente delineata.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il tecnico Gennaro, il cui addio era dato per certo, sta rapidamente riprendendo quota grazie anche al rapporto diretto stabilito con l'Ad Ivanche pensa sempre più alla sua conferma, mentre le frizioni spingono sempre più in uscita il Dt. Tant'è che il dirigente brasiliano starebbe pensando anche alle dimissioni, prima che sia la società a non rinnovargli la fiducia dopo aver già avviato il casting per il sostituto.