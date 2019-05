SERIE A BOLOGNA SALVEZZA / Bologna salvo: il pareggio (3-3) contro la Lazio ha permesso alla squadra di Mihajlovic di conquistare il punto che mancava per la matematica permanenza in Serie A.

Con quarantuno punti i rossoblu non sono più raggiungibili dal Genoa (terzultimo a quota 37) e possono quindi festeggiare con una giornata di anticipo. La salvezza del Bologna cambia anche il calendario dell'ultima giornata di Serie A: essendo ormai entrambe le squadre prive di obiettivi e non dovendo quindi esserci contemporaneità con nessuno degli altri match,si disputerà sabato 25 maggio alle ore 20.30 e non domenica sera.