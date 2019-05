CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il rebus allenatore in casa Inter sembra ormai essere stato risolto: tutti gli indizi portano ad Antonio Conte, pronto a subentrare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

C'è però ancora da risolvere il rebus Icardi.

Il futuro dell'attaccante argentino è ancora tutto da decifrare: nell’Inter che verrà ci sarà spazio per il numero 9? Come ricordato da 'Libero', venerdì Icardi è stato piuttosto diretto sui social: la volontà è quella di rimanere a Milano ma la sua volontà dovrà sposarsi anche con quella della dirigenza e di... Conte. Intanto oggi c'è una partita importante che potrebbe garantire la qualificazione aritmetica in Champions League: Maurito si gioca la maglia da titolare con Lautaroe va a caccia contro ildel gol su azione che manca dal 2018.

