GENOA CAGLIARI PRANDELLI / "E' stata una partita difficile, per fortuna abbiamo pareggiato...". Prandelli vede il bicchiere mezzo pieno dopo Genoa-Cagliari e la conquista di un punto che comunque non impedirebbe all'Empoli di effettuare il sorpasso domani pomeriggio in caso di vittoria contro il Torino con il conseguente scivolamento del 'Grifone' al terz'ultimo posto in classifica.

Ora i rossoblù dovranno giocarsi la salvezza all'ultima giornata, in casa delladove Prandelli ha vissuto stagioni importanti: "Il pareggio di oggi serve per non perdere la fiducia, noi siamo pronti a questa sfida dove conterà solo il risultato". In chiusura l'allenatore rossoblù ha elogiato per capitan, autore allo scadere - su rigore - della rete del definitivo 1-1: "Quando hai la fascia hai una responsabilità in più e lui se l’è presa con grande freddezza".