JUVENTUS ALLENATORE DESCHAMPS INZAGHI / La Juventus ripartirà nella prossima stagione senza Massimiliano Allegri. Si chiuderà dopo cinque stagioni e altrettanti scudetti il ciclo vincente con la 'Vecchia Signora' del tecnico toscano, ufficialmente congedato con tutti gli onori del caso quest'oggi in conferenza stampa da Andrea Agnelli con anche la squadra al completo presente nella sala dell''Allianz Stadium'. Parte la caccia adesso all'erede di Allegri in casa bianconera, con il presidente che ha dribblato ogni domanda sul successore del livornese al timone dei campioni d'Italia.

In pole nei desideri di Agnelli rimane Pep Guardiola: un sogno però destinato a rimanere tale viste le difficoltà per arrivare allo spagnolo legato da un contratto faraonico al Manchester City.

Come raccolto da Calciomercato.it tra i profili di prima fascia restano calde le opzioni che portano a Didiere Mauricio, anche se resta complicato liberare il Ct campione del mondo dall'accordo con la Federazione francese e l'argentino dal Tottenham con gli 'Spurs' che potrebbero chiedere 30-40 milioni di euro - difficilmente raggiungibile - per lasciarlo partire dopo il rinnovo firmato fino al 2023 a circa 12 milioni a stagione.

Attenzione perciò a Simone Inzaghi tra le alternative, di cui vi parliamo da tempo: le quotazioni dell'attuale allenatore della Lazio sono in ascesa ed è un nome che stuzzica soprattutto il capo area sport Paratici, amico di vecchia data e conterraneo del mister piacentino. A meno di colpi di scena è da escludere un dietrofront di Agnelli su Antonio Conte (destinato all'Inter ma sempre in contatto con Pavel Nedved), mentre le candidature di Sarri e Mihajlovic non trovano piena condivisione all'interno della dirigenza della Continassa nonostante alcuni contatti indiretti.

