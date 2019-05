FIORENTINA FULHAM BABEL / Ryan Babel saluta il Fulham. Lo ha confermato lo stesso club inglese, che ha annunciato chi saranno i giocatori a fine contratto che diranno addio alla società londinese. Tra questi, appunto Babel e Lazar Markovic. Entrambi in passato sono stati accostati alla Fiorentina, in particolare l'olandese, che però ha scelto di andare al Fulham a gennaio.

Ora per loro potrebbero aprirsi le porte della Serie A, considerando la grande occasione di poterli acquistare a parametro zero. Attenzione però al, che è particolarmente vigile specialmente sull'attaccante della nazionale oranje. Per tutte le ultime news di mercato CLICCA QUI