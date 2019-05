JUVENTUS SALAH REAL MADRID / Ora l'obiettivo è uno solo: la Champions League. Mohamed Salah non può che pensare alla finale contro il Tottenham che potrebbe consegnare il trofeo più ambito al Liverpool. L'attaccante egiziano però è anche al centro di numerose voci di mercato, tutti gli aggiornamenti sono disponibili cliccando qui e potrebbe anche lasciare la Premier League a fine stagione.

Per l'exsi è parlato di un'ipotesi, ma dalla Francia arriva la notizia di un forte interessamento da parte delvorrebbe rivoluzionare l'attacco e dopova alla ricerca di un altro colpo in avanti. 'Canal +' parla dei primi approcci che ci sarebbero stati tra il club spagnolo e l'egiziano che in alcune recenti dichiarazioni aveva aperto ad una permanenza affermando subito dopo la fine del campionato: "Lotteremo ancora per il titolo nella prossima stagione".