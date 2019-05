MILAN ROMA SARRI / Giungono conferme importanti dall'Inghilterra sull'esonero a fine stagione di Maurizio Sarri. Nonostante la qualificazione in Champions League e la possibilità di vincere l'Europa League il prossimo 29 maggio, l'ex allenatore del Napoli potrebbe pagare l'idiosincrasia con ambiente e tifoseria.

In caso di addio alsono pronte a tramutare in realtà l'ipotesi di un ritorno in Serie A che il tecnico guarderebbe di buon occhio nonostante i numerosi ammiccamenti al calcio inglese. Di certo, la sua partenza darebbe un ulteriore impulso al valzer di allenatori che si prospetta la prossima estate

La novità più interessante riportata da oggi dal 'Daily Express' riguarda tuttavia il nome del successore di Sarri. Fino ad ora si è sempre parlato di un Lampard in pole assoluta per la panchina londinese, ma secondo il tabloid la dirigenza avrebbe messo nel mirino Javi Gracia del Watford.

