Inter, nuovo colpo di scena: Sanchez gratis!

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ - Nelle ultime ore il nome di Alexis Sanchez è stato accostato a più riprese alla Juventus e, soprattutto, all'Inter vista la richiesta di un top player in attacco da parte di Conte.

Si è vociferato di una possibile cessione in prestito dell'attaccante cileno con parte dell'ingaggio pagato dal Ma il giornalista inglese del 'Daily Mail' Adam ha disegnato un nuovo clamoroso scenario: ci sarebbe già stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'ex Udinese e Barcellona per cercare di trovare un accordo. Il 'Nino Maravilla' dovrà ridursi lo stipendio per sbarcare a Milano, ma quel che più conta è che i 'Red Devils' sarebbero pronti a lasciarlo partire a costo zero pur di liberarsi del suo ingaggio e non dover contribuire a pagarlo. Staremo a vedere.