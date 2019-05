Napoli, destini opposti per Mertens e Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS INSIGNE - C'era una volta il Napoli dei 'piccoletti', con la coppia d'attacco formata da Mertens e Insigne. Poi con l'arrivo di Ancelotti in panchina c'è stata l'esplosione di Milik, miglior cannoniere della stagione degli azzurri e i due si sono alternati al fianco del gigante polacco.

La prossima stagione, tuttavia, uno soltanto dovrebbe restare all'ombra del Vesuvio: secondo quanto riportato da 'Il Mattino', il presidenteavrebbe avvisato- agente di Lorenzinho - che non ci saranno ritocchi dell'ingaggio, invitandolo a portare offerte vicine ai 100 milioni di euro da parte di club interessati. Sarebbe stato invece trovato l'accordo per il rinnovo del contratto del belga, che è in scadenza nel 2020.