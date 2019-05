ATALANTA LAZIO TIFOSI / La coppa non è arrivata ma l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è entrata comunque nei cuori dei tifosi nerazzurri.

La dimostrazione è arrivata dopo il triplice fischio della finale di coppa Italia persa contro la: mentre i biancocelesti esultavano per il trionfo, nel settore dello stadio occupato dai tifosi bergamaschi non si è mai smesso di cantare. Cori e applausi come ringraziamento per i calciatori dell'Atalanta che nelle ultime due giornate di campionato dovranno conservare il quarto posto che significherebbe qualificazione alla Champions.