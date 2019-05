MANCHESTER CITY SANE BAYERN MONACO / Leroy Sanè ha appena vinto il suo secondo titolo consecutivo con la maglia del Manchester City in uno splendido testa a testa con il Liverpool. La concorrenza alla corte di Guardiola però non manca e il futuro dell'ex Schalke resta tutto da scrivere.

Stando al quotidiano inglese 'Daily Record', sarebbero partiti i contatti tra ile i rappresentanti del calciatore. I bavaresi avrebbero infatti ottenuto il permesso del club inglese per discutere con l’entourage di Sanè che ha un contratto in scadenza 2021 e non pare intenzionato a rinnovarlo. La dirigenza del City non vuole dunque rischiare di perdere il reale valore economico del ragazzo con l'avvicinarsi della naturale scadenza. Sanè dal canto suo non è del tutto soddisfatto del proprio status in squadra e potrebbe prendere in considerazione l'addio.