FANTACALCIO SERIE A 37A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Siamo ormai agli sgoccioli di questa entusiasmante stagione di Serie A e, di conseguenza, anche di Fantacalcio. Per molte leghe i giochi sono ormai conclusi mentre per altre è ancora tutto in discussione in queste 10 partite che ci accompagneranno nel weekend. Si parte con Udinese-SPAL alla Dacia Arena, sabato alle 15. Successivamente toccherà a Genoa-Cagliari e, in serata, Sassuolo-Roma. Le sfide di cartello della domenica sono due: Juventus-Atalanta e Napoli-Inter, con i nerazzurri di entrambe le fazioni hanno un possibile match point per la corsa Champions. Lunedì tocca invece ai nuovi campioni della Coppa Italia della Lazio fronteggiare il Bologna versione bulldozer di Mihajlovic. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 37a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 37a giornata

Udinese-SPAL sabato ore 15.00

⚡Hot: De Paul è pronto a confermare la salvezza dei suoi. Sempre giusto puntare su Manuel Lazzari

⛔Not: Samir il jolly l'ha già pescato la scorsa settimana

⚽Sorpresa: Mandragora centra l'eurogol?

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Sandro, de Paul, D’Alessandro; Pussetto, Okaka.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Valoti, Fares; Petagna, Floccari.

Genoa-Cagliari sabato ore 18.00

⚡Hot: Pavoletti a caccia del classico gol dell'ex. Lapadula tenterà di trascinare i suoi per la salvezza

⛔Not: Veloso è sembrato un po' fuori fase

⚽Sorpresa: Barella è ancora a caccia del gol perduto

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Klavan, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Pavoletti, Joao Pedro.

Sassuolo-Roma sabato ore 20.30

⚡Hot: Florenzi e Lirola: difensori bomber! Sensi ha trovato grande continuità

⛔Not: Rogerio potrebbe andare in difficoltà

⚽Sorpresa: De Rossi si può schierare nelle sue ultime due apparizioni in giallorosso

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Djuricic, Matri, Boga.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Chievo-Sampdoria domenica ore 12.30

⚡Hot: Quagliarella deve continuare ad essere una costante.

Vignato sta facendo bene⛔Not: Barba non ha mai trovato un grande feeling col campo questa stagione⚽Sorpresa: Chi scommette sul rientro di Omar Colley?Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Dioussé, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Meggiorini.Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Empoli-Torino domenica ore 15.00

⚡Hot: Caputo contro Sirigu è una sfida fra veri big. Berenguer può colpire

⛔Not: Veseli ha mostrato enormi lacune

⚽Sorpresa: Sermpre Dragowski, ormai è riduttivo metterlo fra le sorprese

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Rincon, De Silvestri; Baselli, Berenguer; Belotti.

Parma-Fiorentina domenica ore 15.00

⚡Hot: Inglese torna al momento giusto! Gervinho-Chiesa: bonus veloci!

⛔Not: Victor Hugo può andare in seria difficoltà

⚽Sorpresa: Di Marco può portare bonus anche se il cliente da affrontare è scomodo!

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Victor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Milan-Frosinone domenica ore 18.00

⚡Hot: Piatek è ora di tornare a fare bum bum! Borini e Ciano stanno bene!

⛔Not: Sammarco rischia di andare in seria difficoltà

⚽Sorpresa: Ancora Suso! E' tornato in forma, i bonus per sorprendere ancora!

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Ariaudo, Goldaniga; Paganini, Sammarco, Valzania, Cassata, Beghetto; Ciano; Ciofani

Juventus-Atalanta domenica ore 20.30

⚡Hot: Cristiano Ronaldo non stecca due partita di fila! Ilicic-Zapata da bonus!

⛔Not: Pjanic, titolare o meno, non puntateci!

⚽Sorpresa: Crediamo nel riscatto di Dybala, nell'ultima allo Stadium!

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex sandro; Bentancur, Can, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez, Zapata. All. Gasperini

Napoli-Inter domenica ore 20.30

⚡Hot: Koulibaly vuole riscattare l'andata! Milik-Nainggolan faranno bene!

⛔Not: Miranda potrebbe pagare l'attacco campo

⚽Sorpresa: Allan può fare la differenza in mediana!

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Lazio-Bologna lunedì ore 20.30

⚡Hot: Caicedo sta bene! Pulgar-Correa, fantasia al potere!

⛔Not: Lasciamo fuori Luiz Felipe

⚽Sorpresa: Orsolini pronto a stupire anche all''Olimpico'!

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. All. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

