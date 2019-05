CALCIOMERCATO INTER MODRIC REAL MADRID ZIDANE - Luka Modric non è più incedibile: la notizia lanciata da 'As' dieci giorni fa, ha riacceso le indiscrezioni sul futuro del centrocampista croato. Nell'estate scorsa, il 33enne Pallone d'Oro è stato molto vicino all'Inter, ma il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha preferito non privarsi del vice campione del Mondo, soprattutto dopo la partenza di Cristiano Ronaldo verso la Juventus.

Col ritorno di Zinedinesulla panchina castigliana, però, le cose sembrano essere davvero cambiate e il regista non è intoccabile per l'allenatore francese che è pronto a rivoluzionare il centrocampo della sua squadra, con Paule Christianfiniti prepotentementenel mirino nel Real Madrid.potrai essere aggiornato in tempo reale su tutte le ultime notizie di calciomercato. E, secondo 'Diario Gol', l'Inter avrebbe riacceso i fari su Modric che sarebbe ancora nel mirino del club nerazzurro, alle prese col possibile cambio in panchina, da. E il croato potrebbe davvero essere un innesto di assoluto livello per l'Inter della prossima stagione, vogliosa di competere con la Juventus, in, e le grandi squadre europee, in, per tornare alla vittoria.