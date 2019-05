ROMA DE ROSSI / Una delle ultime bandiere del calcio italiano cambia maglia. E' di stamane l'ufficialità dell'addio - almeno da calciatore - di Daniele De Rossi alla Roma dopo 18 stagioni. Il capitano giocherà contro il Parma di fronte al pubblico dell''Olimpico' la sua ultima gara con casacca giallorossa prima di intraprendere una nuova avventura professionale.

Sì perché De Rossi continuerà la carriera in campo, molto probabilmente lontano dall'Italia e dall'Europa. Per lui potrebbero aprirsi le porte della Major League Soccer negli Stati Uniti, anche se è da tenere in considerazione anche l'ipotesi Giappone e un possibile sbarco al Vissel Kobe squadra in cui militano Iniesta, Villa e Podolski. Una destinazione affascinate potrebbe essere inoltre il Boca Juniors dopo gli accostamenti dei mesi scorsi.

