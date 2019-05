FIORENTINA MILAN DONNARUMMA / Intervenuto a 'Sky' dopo la vittoria del Milan sul campo della Fiorentina, Gianluigi Donnarumma ha commentato il successo del 'Franchi' e il finale di campionato della squadra rossonera: "Abbiamo vissuto un momento negativo, ma ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che dovevamo dare il 100%: lo abbiamo fatto e questa è la dimostrazione.

Quanto successo è stato risolto nello spogliatoio: non c'è rammarico, siamo uniti e vogliamo lottare per il nostro obiettivo".

Donnarumma ha poi continuato: "È strano che non si parli più di me, ero abituato ormai. Sento sempre parlare dei miei 6 milioni, Donnarumma qua, Donnarumma là… Io cerco di stare tranquillo e basta". Infine, sulla corsa Champions: "Vinciamo le ultime due e vediamo cosa accde. Spero di portare questo club in Champions perché lo merita”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui