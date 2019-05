FUTURO SEMPLICI PANCHINA SPAL / Futuro tutto da scrivere per Semplici. Il tecnico che ha portato alla salvezza in Serie A la Spal per il secondo anno consecutivo potrebbe cambiare aria a fine stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Le parole di oggi, alla vigilia della sfida contro il Napoli, lasciano più di un dubbio: "Ho letto tante illazioni sbagliate, che sarei andato, che sarei rimasto, ma questa è una professione in cui bisogna dimostrare quotidianamente - riporta 'LoSpallino.com' I matrimoni si fanno in due e se troveremo l'accordo proseguiremo insieme".