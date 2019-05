AJAX TOTTENHAM NERES / Un piccolo 'giallo' ha accompagnato la discesa in campo di Ajax e Tottenham nel ritorno della semifinale di Champions League: nella distinta ufficiale era presente nell'undici dei titolari anche il brasiliano Neres che però al momento dell'ingresso in campo delle due squadre non era presente né nella formazione iniziale, né in panchina.

Per l'attaccante dell'Ajax un probabile infortunio dell'ultima ora che lo ha costretto al forfait: al suo postoha mandato in campo

Ecco le formazioni ufficiali:

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, van de Beek,Tadic; Dolberg. All. Ten Hag

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas. All. Pochettino

