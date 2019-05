MILAN BOLOGNA GATTUSO/ Alla vigilia di Milan-Bologna, Gennaro Gattuso, parla in conferenza stampa, e presenta il match contro i felsinei, decisivo per la corsa Champions della sua squadra.

Su Caldara e il momento della squadra: "Auguri, innanzitutto, a Mattia Caldara. Lo aspettiamo perché merita tanto. Ci siamo allenati bene, ho visto una squadra incazzosa anche se non è mai bello fare 4/5 giorni di ritiro. Non volevo andarci ma ci sono regole da rispettare e nei momenti di difficoltà tutti devono capire dove sono e che maglia indossano. Sono andato alla ricerca di qualcosa di diverso, li vedevo con la testa altrove”.

Sulla corsa Champions e il Bologna: "Chi gioca a calcio, è giovane e fa sport deve vedere le facce delle semifinali di Champions. Sentire quella musica... ci vuole orgoglio per arrivarci. Il Bologna sta bene, con Sinisa viaggia molto forte, ha velocità e ha cambiato modo di giocare.

Abbiamo il dovere di fare la nostra partita”.

Sul rapporto con la società: "Con la società abbiamo parlato di come agire in questa situazione, abbiamo dato continuità al discorso fatto negli spogliatoi. Non volevo già domenica il ritiro. Serate? A me non interessa. Voglio vedere qui dentro i giocatori in un certo modo, non faccio il carabiniere della vita extra calcio dei giocatori. Io sono uscito poco nella mia carriera. Le cose bisogna dirsele in faccia e tante volte questo non è successo. Con Leonardo e Maldini, basta parole. C’è un rapporto umano di stima e rispetto, poi ci sta discutere su temi calcistici”.

Sulla formazione: "Con Bakayoko vale lo stesso discorso di Biglia e Kessie. Due punte? Vediamo, Conti oggi prova ad allenarsi in gruppo”.

Sull'inesperienza della squadra e il rosso di Romagnoli: "iamo una squadra giovane e che deve dire le cose, senza tenersi dentro nulla. Sono ragazzi con mentalità e senso di appartenenza ma siamo in gruppo e dobbiamo ragionare di conseguenza. Ho parlato con Romagnoli, ha chiesto scusa per il gesto che ha fatto e questo è un percorso che deve fare anche lui, è giovane".

Per le ultime notizie sul Milan---> clicca qui!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui