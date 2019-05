EMPOLI FIORENTINA DIEGO SIMEONE / Spettatore d'eccezione al Castellani per Empoli-Fiorentina: in tribuna è presente, infatti, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone.

Il Cholo, reduce da una brutta sconfitta subita ieri con l'Espanyol in trasferta (3-0) ha deciso di far visita al figlio Giovanni, schierato tra i titolari da Montella con Muriel e Mirallas. Non un grande spettacolo quello offerto dai due club, almeno nel primo tempo.