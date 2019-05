CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Per buona parte del secondo tempo Luciano Spalletti ha schierato una squadra a due punte, affidandosi a Icardi (inizialmente in panchina) e Lautaro Martinez. Un tema, quello della possibilità di giocare per più tempo con i due argentini insieme, che ha tenuto banco anche nel post gara e che non è stato digerito dall'allenatore dell'Inter.

Così a 'Sky' dopo la gara con l'a chi gli chiedeva proprio della coppia Lautaro-Icardi, ha risposto in maniera chiara, lanciando anche un indizio sul futuro: "Fino a fine anno le scelte le faccio io e faccio quello che voglio". Una frase che sembrerebbe nascondere l'addio di Spalletti all'a fine stagione: proprio oggi è arrivata la notizia che Antonio Conte avrebbe vinto la battaglia legale con il Chelsea , riducendo quindi gli ostacoli al suo ritorno in nerazzurro.