UDINESE INTER SPALLETTI / Finisce senza reti Udinese-Inter, pareggio che non fa sorridere nessuna delle due squadre. A 'DAZN' il tecnico Luciano Spalletti ha commentato così il match: "Non abbiamo sofferto niente, abbiamo perso qualche palla di più e l'Udinese partiva. Non è che ci hanno pressato di più. E' chiaro che quando si riusciva a trovare spazio dentro, dovevamo concludere l'azione più velocemente e con più qualità. Però siamo arrivati dieci volti a mettere la palla sulla linea dell'area piccola, a 5 metri dal palo e non abbiamo mai avuto l'uomo a chiudere l'azione: sono situazioni vantaggiose".

UNA PUNTA - "La partita è stata fatta come dovevamo fare. Quando ho messo le due punte, lo hai detto tu, abbiamo perso più palle.

Cerchiamo di essere coerenti".

RISULTATI ULTIME PARTITE - "Io penso alle prestazioni, alla ricerca del gioco che ci può dare più benefici. Se mettiamo la partita in campo aperto abbiamo più difficoltà perché abbiamo giocatori che in fase difensiva non hanno quelle caratteristiche. Allora cerchiamo di dominare il gioco, di fare la partita nella loro metà campo. Questo predominio alla lunga ti dà dei vantaggi. Magari ci aspettiamo qualcosa di più da Keita e Candreva quando entrano a dieci minuti dalla fine. Poi però non riescono a dare l'impulso in più e diventa molto più difficile: stasera ho messo tre giocatori offensivi, è il massimo che possiamo fare".

MIGLIORARE - "Secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo trovato l'Udinese che ha preparato bene la gara. Le occasioni per sbloccare il risultato le abbiamo avute ma non siamo riusciti a sbloccarlo".

