p>PARMA SAMPDORIA MAGLIE / Ha del clamoroso l'iniziativa diper il match in programma il prossimo 5 maggio al Tardini: le due squadre, le cui tifoserie hanno un legame d'amicizia lungo 30 anni, hanno deciso di 'scambiarsi' la maglia indossando delle divise speciali, che ricordano quella dell'avversario, in collaborazione con i loro sponsor tecnici Erreá e Joma.

Il Parma, quindi, indosserá una versione gialloblù della casacca blucerchiata, mentre la Samp utilizerà una rivisitazione speciale della maglia crociata. L'iniziativa ha il nome di "Blucrociati - Not Just Colours" e prevede che le divise indossate vengano poi messe all'asta: il ricavato della vendita dei crociati verrà devoluto all'istituto Gaslini di Genova, mentre quello dei blucerchiati sarà donato all'Ospedale dei Bambini di Parma. Per i tifosi che vorranno acquistarle nei negozi, invece, il prezzo sarà di 99€, con l'opportunità di acquistare un box speciale con le maglie di Bruno Alves e Quagliarella a 198€.

