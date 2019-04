CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI FIORENTINA SASSUOLO CHIESA / Spettatore d'eccezione al 'Franchi' per Fiorentina-Sassuolo. 'Sky Sport' ha riferito infatti la presenza in tribuna di Fabio Paratici, ds della Juventus. Dirigente bianconero in missione per osservazioni di mercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel mirino, al solito, Federico Chiesa, ma non è l'unico nome sul suo taccuino. Oltre al talento della, occhi anche su Stefanoe Merih. Il centrocampista e il difensore delprobabilmente i migliori in campo giovanissimi e con grandi margini di miglioramento. I profili ideali per rinnovare la rosa bianconera.