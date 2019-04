CALCIOMERCATO JUVENTUS FEKIR / Nabil Fekir nel mirino della Juventus: il trequartista francese, 25 anni e soltanto un altro di contratto con il Lione, sarebbe entrato in orbita bianconera, come potete leggere nelle ultime notizie di caLciomercato che troverete CLICCANDO QUI. Lo riferisce 'L'Equipe' secondo cui alcuni intermediari gli avrebbero riportato l'interesse della società italiana.

Fekir è legato al Lione fino al 2020 ma la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata: congelata nelle scorse settimane per il cambio di procuratore voluto da calciatore, ora che questo passaggio di consegne è diventato effettivo non si è registrata alcuna accelerata. Ecco che allora Fekir potrebbe lasciare Lione a fine stagione, in modo che il club transalpino non corra il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno e la Juventus - che lo aveva seguito già in passato - ha riacceso i riflettori su di lui.

