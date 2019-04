Calciomercato Juventus, Cuadrado in vetrina: fissato il prezzo

CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO / Cinque gare a disposizione per meritarsi la conferma o una via d'uscita prestigiosa. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri mette in vetrina Juan Cuadrado per valutare tenuta fisica e prospettive future del colombiano in scadenza di contratto nel 2020.

I bianconeri vogliono capire se il colombiano, che compirà 31 anni, può rappresentare una risorsa importante anche la prossima stagione e quindi in base alle sue prestazioni da qui a fine campionato si deciderà se rinnovargli il contratto oppure trovare un acquirente. In Serie A, Premier League e Liga continua ad avere molti estimatori e, nel caso, la Juve spera di ricavare 15-20 milioni dalla sua cessione.