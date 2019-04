Calciomercato, super offerta per Pjanic: la risposta della Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANC / Il Paris Saint-Germain si muove per Miralem Pjanic. La sfida al Real Madrid, altro club fortemente interessato, sarebbe stata lanciata con un'offerta superiore ai 70 milioni di euro. Cifra importante per il centrocampista che la Juventus pagò 32 milioni nell'estate del 2016.

Immediata sarebbe stata la risposta dei bianconeri: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

A Torino, riporta il 'Corriere dello Sport', l'obiettivo è quello di cedere Pjanic per una cifra vicina ai 100 milioni di euro: così, pur non chiudendo la porta alla futura cessione, per ora la Juventus alza il muro, ritenendo troppo bassa l'offerta dei parigini. Nei prossimi mesi si attende quindi un possibile rilancio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui