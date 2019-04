CALCIOMERCATO MILAN MALCOM / Sfuma l'obiettivo Coppa Italia per il Milan. Il doloroso ko a 'San Siro' contro la Lazio implica delle riflessioni in casa rossonera, con nuove nubi che si addensano sul futuro in panchina di Gattuso. La conquista del quarto posto Champions diventa a questo punto fondamentale per il 'Diavolo', con Leonardo che intanto si muove per la sessione estiva del mercato.

Nei radar del Dt rossonero resta la suggestione Malcom, una pista però che riserva diversi ostacoli al momento per il Milan come rivelatovi da Calciomercato.it. Il club meneghino e il Barcellona potrebbero comunque studiare nuove soluzioni per il futuro del brasiliano, tra cui un'operazione simile a quella che portò Rafinha all'Inter la scorsa stagione scrive la 'Gazzetta dello Sport'. Una trattativa che prevederebbe un prestito con diritto di riscatto fissato a 40-50 milioni di euro. Il nome più caldo resterebbe comunque quello di Everton del Gremio, valutato 35 milioni di euro e con un ingaggio più basso rispetto a Malcom.

