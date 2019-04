CALCIOMERCATO SAMPDORIA TOTTENHAM ANDERSEN ATLETICO MADRID / La Sampdoria proverà, nelle ultime giornate di campionato, a tenere vivo il sogno Europa League. Intanto però si sta già scatenando la corsa ai gioielli blucerchiati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ha convinto in questa stagione Joachim, per il difensore danese classe 1996 secondo il 'Corriere dello Sport' oltre al, corteggiatore di lunga data, c'è anche l', ma i genovesi non trattano per meno didi euro.