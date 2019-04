NAPOLI ATALANTA GASPERINI / Atalanta corsara al 'San Paolo' di Napoli e al quarto posto in classifica al pari del Milan. Gian Piero Gasperini ha analizzato il match ai microfoni di 'Sky Sport': "Oggi è stata un'altra prova di grande maturità. Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli e sofferto nel primo tempo, ma volevamo restare in gara e nel secondo tempo ci siam giocati la carta Ilicic. Dopo il pareggio ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima". Sulla sua espulsione: "Son destinato ad andar fuori, ho protestato perché mi sembrava una punizione importante. Comunque abbiamo vinto e va bene così.

Noi allenatori non riusciamo a restare con le braccia conserte in questi episodi. Giovedì abbiamo la Coppa Italia, ma sapevamo che sarebbe stato fondamentale vincere a Napoli. Abbiamo aumentato il vantaggio sull'Europa League e ci giochiamo la qualificazione in Champions. Ora riposiamo e da mercoledì saremo concentrati sulla, ci giochiamo una finale importantissima per tutta Bergamo. Champions? Non si alza nessuna coppa ma è un bel titolo, per me sarebbe il quarto anno su cinque in Europa. Preferisco la Champions alla Coppa Italia: sarà un mese elettrizzante dove ci giochiamo l'intera stagione. Ilicic? Avrebbe potuto fare meglio, ci poteva dare di più nel finale, poi conosciamo tutti le sue qualità".