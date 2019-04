Calciomercato Inter, dalla Francia: anche i nerazzurri su Ziyech!

CALCIOMERCATO INTER ZIYECH / C'è anche l'inter sulle tracce di Hakim Ziyech: l'attaccante marocchino, che sta incantando nell'Ajax dei miracoli di questa stagione, è sotto contratto con i lancieri fino al 2021 e molto probabilmente lascerà Amsterdam nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Secondo France Football, i nerazzurri si sarebbero inseriti nella corsa alle sue prestazioni e dovranno fare i conti con una concorrenza di tutto rispetto contra i candidati, oltre a diversi club inglesi. Il calciatore, da parte sua, ha recentemente dichiarato: "Per la prossima stagione tutto è possibile, ma sono una persona esigente e trovare un club che mi convinca a lasciare l'Ajax non è affatto semplice". Ai nostri microfoni, inoltre, Ziyech non ha chiuso le porte alla Roma , che lo segue ormai da diversi mesi e che fu vicina al suo acquisto.