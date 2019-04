Calciomercato Napoli, le ultime CM.IT sul rinnovo di Callejon

CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Chiusa l’avventura europea con la deludente doppia sconfitta inflitta dall’Arsenal, il Napoli comincerà in queste settimane a pianificare il suo futuro.

Il club azzurro opererà diverse cessioni in estate e almeno quattro, cinque volti nuovi arricchiranno la sua rosa, ma prima di ufficializzare le operazioni in entrata e in uscita bisognerà sistemare la situazione di chi resterà.

Uno dei casi da risolvere è quello di José Maria Callejon: il suo agente, ai nostri microfoni, annunciò a gennaio l’intenzione di rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2020. Quilon si disse in attesa di una telefonata da parte del club, che però non è ancora arrivata.

Non è un cattivo segnale, però: come anticipato da Calciomercato.it,Carlo Ancelotti ha già parlato con club e col calciatore confermandogli fiducia e anticipandogli l’intenzione di prolungare il suo contratto a breve. Il mister, nella conferenza stampa di mercoledì scorso, annunciò pubblicamente tale proposito.

Il Napoli, nei giorni scorsi, ha sospeso ogni discorso sui rinnovi contrattuali in attesa dell’esito della sfida di Europa League: archiviata la pratica e passata la Pasqua, si comincerà a trattare. Nei prossimi giorni si avvieranno i contatti con l’entourage di ‘Calleti’, che a 32 anni e con un rendimento ancora eccellente, ha conquistato il suo nuovo allenatore e sogna di chiudere la carriera in azzurro.

Giuntoli potrebbe proporgli un nuovo contratto fino al 2022 con un leggero ritocco verso l’alto del suo attuale ingaggio da circa 2.5 milioni netti ed eliminando l’attuale clausola rescissoria da circa 20 milioni, l’unica tra i partenopei valida anche per l’Italia in quanto precedente al caso Higuain. Ancelotti ha ‘promesso’ l’accordo, Callejon aspetta fiducioso: a breve bisognerà mettere tutto nero su bianco.

