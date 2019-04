JUVENTUS RONALDO SCUDETTO / Primo scudetto italiano per Cristiano Ronaldo, trascinatore della Juventus in campionato.

Il fuoriclasse portoghese cerca di allontanare la delusione Champions gioendo per il trionfo in Serie A, che gli permette di centrare l'ennesimo record. 'CR7' è infatti il primo giocatore a conquistare il campionato in Inghilterra, Spagna e Italia e su Instagram sottolinea tutta la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: "The only one", scrive Ronaldo con tanto di emoji sul popolare social network.