Serie A, Inter-Roma 1-1: Perisic risponde a El Shaarawy

SERIE A INTER ROMA PERISIC EL SHAARAWY / Finisce 1-1 il big match del sabato di Pasqua tra Inter e Roma. Partita molto bella nel primo tempo, Mirante salva con l'aiuto del palo su Lautaro Martinez ma a passare in vantaggio sono i giallorossi con un gran destro di El Shaarawy dal limite (14'). Ancora El Shaarawy chiama Handanovic alla parata, prima dell'intervallo Vecino e D'Ambrosio vanno vicinissimi al pareggio.

Nella ripresa la Roma cala epareggia (61') su cross di D'Ambrosio, anche se nel finalein contropiede quasi trova il diagonale vincente con miracolo di Handanovic. Quasi tutto il secondo tempo in campo per, che si muove molto ma non trova grandi occasioni. Il pari tutto sommato in otticava bene ache rimane al terzo posto con sei punti di vantaggio sui rivali diretti,e la Roma restano a -1 dalquarto fallendo il sorpasso.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67*; Inter 61; Milan 56; Roma 55; Atalanta* e Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina e Cagliari 40, Sassuolo e Spal 38; Parma 36; Bologna e Genoa 34; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 14

* UNA GARA IN MENO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui