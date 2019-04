p>CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE / Non c'è tempo per distrarsi: Zinedineè categorico e nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia diha dribblato tutte le domande dei giornalisti inerenti al prossimo mercato dei 'Blancos'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le sue parole: "Mbappé? Io sono libero di rispondere a tutto quel che voglio. Non faccio nomi, dico solo che non è il momento giusto per parlarne e che ne parleremo al momento giusto. Ora si deve parlare di calcio, di chi c'è qui e delle nostre avversarie. Successivamente parlerò di chi vorrò in squadra ma col club. Intrasferibili? Non dico niente. I migliori stanno qui e il Madrid cerca sempre i migliori".

