Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Kovacic

CALCIOMERCATO INTER KOVACIC / L’Inter avrebbe messo nel mirino un ritorno eccellente per la prossima stagione: quello di Mateo Kovacic. Il croato, passato al Real Madrid nel 2015, ha sempre fatto fatica ad imporsi con i blancos, ma non sta riuscendo a mettersi in mostra nemmeno nel Chelsea di Maurizio Sarri.

L’idea degli spagnoli sarebbe quella di venderlo a titolo definitivo durante l’estate prossima, incassando qualcosa in più rispetto all’investimento di ormai quattro anni fa (circa 30 milioni).

Secondo Carrusel Deportivo, anche l’Atletico Madrid si sarebbe fatto avanti per il suo acquisto: la risposta del Madrid è stata netta, “Kovacic non è in vendita e ancor meno all’Atletico”. Ovviamente, il club di Perez non accetta l’idea di rinforzare un rivale diretto nella lotta per Liga e Champions, ma accetterebbe di buon grado offerte dall’estero: la relazione con Kovacic è ai minimi termini, visto che a Concha Espina non gradirono i suoi modi e quelli del suo entourage quando, un anno fa, cercarono di trattenerlo al Bernabeu per rilanciarlo. Sulle sue tracce, oltre all’Inter, ci sono anche Tottenham e Zenit.

