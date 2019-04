CALCIOMERCATO INTER DANILO / Prosegue la caccia al terzino in casa Inter. Sono anni che nerazzurri provano a risolvere il problema legato alla fascia destra senza però riuscirci. Stagione da dimenticare per Vrsaljko, che a causa degli infortuni, non è riuscito a dare il suo contributo; farà ritorno all'Atletico Madrid. Andrà via anche il suo sostituto di gennaio, il portoghese Cedric. In estate i nerazzurri cercheranno, così, di riuscire a portare casa, finalmente, il terzino destro giusto.

L'ultima idea - come riporta 'Sky Sport' - è Danilo del ManchesterCity. Il calciatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento a Milano e la trattativa è così avviata, con i primi colloqui tra i club.

Si lavora per acquistare l'ex Real Madrid per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Per il calciatore, invece, sarebbe pronto un contratto inferiore ai 5 milioni di euro (4,5+0,5 di bonus) percepiti in Inghilterra. L'Inter ha deciso, è Danilo il primo nome per la corsia destra.

