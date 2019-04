Calciomercato Milan, insidia Manchester United per Calabria

CALCIOMERCATO MILAN CALABRIA MANCHESTER UNITED - Dopo l'eliminazione ai quarti di finale della Champions League, per mano del Barcellona di Messi, il Manchester United programma il futuro con in panchina Ole Gunnar Solskjaer.

Una delle priorità è rinforzare la fascia destra difensiva, vista la probabile partenza di Antonioe Matteo. E, secondo il 'Mirror', il club inglese avrebbe messo nel mirino Davide: il 22enne terzino, prodotto del vivaio rossonero, è in scadenza di contratto nel 2022, ma le parti sono al lavoro per arrivare all'accordo per il prolungamento, con adeguamento dell'ingaggio. Nel frattempo, però, lo United osserva con attenzione l'evoluzione della situazione.