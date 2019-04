ROMA KLUIVERT AJAX CHAMPIONS LEAGUE / "È meraviglioso vedere come l'Ajax stia emergendo in Europa, ma ho intrapreso un altro percorso e non ho rimpianti. Non dimentichiamoci che anche la Roma ha quasi raggiunto i quarti di finale, uscendo ai tempi supplementari con il Porto". In un'intervista rilasciata al quotidiano olandese 'AD.NL', Justin Kluivert ha parlato così della grande vittoria della sua ex squadra sul campo della Juventus. Nessun rimpianto, dunque, per l'esterno olandese, che pensa solo alla Roma: "Sono sicuro che farò bene anche in giallorosso.

Quando sei così giovane non puoi pretendere di giocare tutte le partite da assoluto protagonista. Ti alleni per farcela, ma non è matematico. Conho trovato subito spazio, poi consono diventato subito titolare. Il mister è venuto da me dicendomi che avrebbe voluto puntare sulla mia velocità, che mi sarei dovuto divertire giocando a calcio. È stato un bel confronto".

Infine, sugli obiettivi futuri: "Questa mia prima stagione non sta andando male, ma è chiaro che voglio di più. Mi sento bene e ho fiducia, sono un combattente e non mi arrendo facilmente. Voglio raggiungere il quarto posto e partecipare alla prossima Champions League. Oltre a continuare a pensare alla Nazionale olandese".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui