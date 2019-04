DIRETTA PORTO LIVERPOOL - Il Liverpool fa visita al Porto nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Reduci dal successo interno 2-0 di una settimana fa, i 'Reds' di Klopp possono permettersi di perdere anche con due gol di scarto qualora ne mettessero a segno almeno uno per andare avanti.

Ai lusitani diserve invece un'impresa: vincere con tre o più reti di differenza per approdare in semifinale contro il Barcellona. Calciomercato.it vi offre il match del 'Do Dragao' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PORTO (4-4-2): Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Corona, Danilo Pereira, Herrera, Brahimi; Otavio, Marega. All. Sergio Conceicao

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Salah, Origi, Mane. All. Klopp

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui