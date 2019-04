CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / L'attesa per Juventus-Ajax sta ormai per finire. Stasera i bianconeri ospiteranno i 'Lancieri' nel ritorno dei quarti di Champions League dopo l'1-1 della scorsa settimana ad Amsterdam. Tra campo o l'obiettivo semifinale, Fabio Paratici non perde però di vista il calciomercato per la prossima estate.

E la notte dello 'Stadium' sarà un'ulteriore occasione per vedere all'opera Matthijs, leader della difesa degli olandesi di ten Hag.

Il nazionale oranje classe 2000 resta in cima alla lista dei desideri di Paratici e Nedved per il restyling in difesa, che non mollano la presa nonostante la posizione al momento di vantaggio del Barcellona. La dirigenza della Continassa già nel pranzo Uefa di oggi continuerà il pressing con i dirimpettai dell'Ajax, puntando anche sui buoni uffizi con l'agente del giocatore. Alle spalle di De Ligt resta forte anche la candidatura di Ruben Dias, per cui è in programma un altro vertice di mercato con Jorge Mendes, procuratore anche di Joao Felix.

