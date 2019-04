ATALANTA EMPOLI ANDREAZZOLI / Atalanta-Empoli è terminata con il punteggio di 0-0 nonostante le diverse occasioni capitate soprattutto ai padroni di casa. Nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato l'allenatore dei toscani, Aurelio Andreazzoli: "Siamo contenti. Abbiamo fatto tanta fatica per portare a casa questo punto. Abbiamo faticato anche in altre gare in cui non abbiamo portato a casa nulla. Dragowski è stato molto bravo. Oggi è cominciata male con due cambi per infortunio. A onor del vero non siamo venuti solo per stare a guardare. Potevamo anche portare via i tre punti ma sarebbe stato eccessivo. Contenti per aver portato a casa ciò che altre volte abbiamo lasciato per strada.

Torniamo preoccupati per le condizioni di molti però rafforzati dalla convinzione che si può fare."

INFORTUNI - "L'infortunio di Antonelli sembra più importante, anche se speriamo di no. Farias lo abbiamo fatto uscire subito, sembra lieve ma c'è qualcosa anche in questo caso. Credo che questa sera era quella adatta per fare un po' meglio ciò che siamo soliti fare. Penso che l'Atalanta potesse soffrire un po' il nostro modo di essere ma quando non hai energie e hai necessità allora cala un pochino di sicurezza e si perde fisionomia. Credo che se nel finale avessimo potuto fare un paio di cambi sarebbe potuta andare diversamente almeno nella gestione della gara".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui