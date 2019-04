FRANCIA PARIGI NOTRE DAME FIAMME / Incendio in corso alla cattedrale Notre-Dame di Parigi. Come è possibile vedere dalle immagini un denso fumo nero si sta alzando dall'edificio verso i cieli della Capitale francese. Le prime ricostruzioni parlano di fiamme sprigionatesi da un'impalcatura presente per i lavori di restauro.

I vigili del fuoco stanno già intervenendo per spegnere il fuoco.

AGGIORMANENTO ORE 20.13 - Non arrivano buone notizie da Parigi. L'incendio ha infatti fatto crollare la guglia e collassare il tetto della cattedrale

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 - Ancora da chiarire le cause dell'incendio, sarebbe stata comunque esclusa la pista terroristica. Non ci sarebbero feriti.

