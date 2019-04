Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO NAPOLI ALMENDRA VALVERDE / Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' l'agente di, regista dell'vicinissimo alall'inizio dell'estate scorsa, ha esaltato due possibili futuri colpi di calciomercato degli azzurri, ovvero l'argentinodel Boca Juniors e l'uruguaiano Federico Valverde del Real Madrid : "Almendra? Il Napoli lo voleva, ha fatto una proposta ma ilnon lo venderà ancora per un po' - le parole di Pablo- Bravo il Napoli a muoversi in anticipo, credo lo voglia ancora. E' un grande giocatore, è un fenomeno a mio avviso. Bisogna capire se può reggere il peso di una maglia pesante come quella del Napoli. Ha le caratteristiche di, ha grandi qualità tecniche. Valverde è un giocatore di altissima qualità molto moderno per il centrocampo. Se il Napoli dovesse prenderlo farà un colpo molto importante. Fa parte di quella grande generazione di centrocampisti uruguagi che sta venendo fuori negli ultimi anni".