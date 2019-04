JUVENTUS CAGLIARI PAVOLETTI / Sta facendo ancora discutere il ko della Juventus sul campo della Spal, con i bianconeri che hanno rinviato la festa scudetto. Soprattutto le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere non hanno digerito l'ampio turnover di Allegri sabato a Ferrara.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sulla questione si è espresso anche Leonardo: "Certo non ci è andata giù veder vincere la Spal contro la Juve - le parole del bomber delalla trasmissione 'Tiki Taka' - La mia stagione? Sto benissimo, sono al centro di un progetto importante, in una società che lavora bene".